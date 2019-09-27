Bilecik'te kavga: 2 yaralı

Bilecik'te çıkan kavgada 2 kişi birbirlerini cam parçalarıyla yaraladı.

İstiklal Mahallesi Belediye Sokak'ta üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Selattin T. ile Yaşar Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kırılan kapının cam parçalarıyla iki şahıs birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kavganın ardından olay yerinden yaralı halde kaçan Yaşar Ç, eski otogar mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Selattin T. ise sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.