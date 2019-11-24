Bilecik'te kayaların içinden çıkan

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan ve adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı bölgesindeki Koyunlu Geçidi'nde, kayaların arasından akan sıcak su kaynağı ilgi çekiyor.

Özellikle hafta sonu tatillerinde yerli ve yabancı doğaseverin adrenalin yaşamak için seçtiği, 25 ve 20 metrelik iki büyük şelale ile 1,5-2 metrelik onlarca şelaleyi içinde barındıran kanyonun bazı bölgelerinde su kaynakları bulunuyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kayaların içinden süzülen ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken 29 derece sıcaklığındaki kaynağı yerinde inceledi.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik'in doğal güzelliklerle dolu bir il olduğunu söyledi.

Bölgede doğa ve tarihin doyasıya yaşanabildiğini belirten Şentürk, "Zorlu bir parkurun ardından şelalenin güzelliğine şahit olduk. Bölgede kayalıkların arasından akan 29 derece sıcaklığa sahip 8 kaynak bulunuyor. Kayaların ve kanyonun içinde yer alan bir doğa harikası burası. Buraya ulaşmak zor ama gelip görmeye değer bir yer." dedi.

Vali Şentürk, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ile Çaldoruğu mevkisinden sarp kayalıkların yer aldığı bölgede yaklaşık 7 kilometre yürüdü.