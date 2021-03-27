Bilecik'te kedi ve köpekler derialtı mikroçip uygulanarak takip edilebilecek - Son Dakika

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında kedi, köpek hareketlerinin takibi, başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla "Yetki Devri" protokolü imzalandı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kedi ve köpeklere derialtı mikroçip uygulanacağını söyleyerek, "Başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla hayvanlar kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınacak." dedi.

Hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla bu protokolü imzaladıklarını anlatan Yoldaş, "Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde kaydedilecek. Ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri de en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak." dedi.

Yoldaş, resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedileceğini belirterek, "Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il ilçe müdürlüklerine yapacak. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terk edilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması müdürlüğümüz bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri-teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi, imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek." diye konuştu.