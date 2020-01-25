Bilecik'te kediler için yapılan kulübeler ildeki farklı noktalara bırakıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından kedilerin soğuk havadan korunmaları amacıyla yapılan kulübeler ildeki birçok noktaya yerleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belediye atölyesinde yapılan kulübeler, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uygun alanlara bırakıldı.



Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için güzel bir çalışmanın gerçekleştirildiğini kaydederek, "Can dostlarımızın faydası için vatandaşlarımızın, bıraktığımız bu noktalara mama ve su bırakmalarını rica ediyoruz. Böylece can dostlarımızı kışın soğuk hava şartlarına karşı korumuş oluruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın kulübeleri koruyarak, gerekli mama ve su takviyelerini yapmaları sokak hayvanları için çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ise vatandaşların konulan kedi kulübelerine mama ve su bırakabileceği bilgisini verdi.