Bilecik'te kedilerin çuvala konulması ile ilgili görevliler hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
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Bilecik'te kedilerin çuvala konulması ile ilgili görevliler hakkında soruşturma açıldı

07.12.2022 16:39

Bilecik'te kedilerin çuvala konulması ile ilgili yurt personeli hakkında adli ve idari soruşturma açıldı. Yurt yetkilileri çuvala koymakla hata ettiklerini belirtti.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdunun çalışanları bahçedeki kedileri çuvallara koyarak topladılar. Toplanan kedilerin çuvallara konulmasına tepki gösteren öğrenciler kedileri saldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada çuvala konulan kedilerle ilgili 4 personel hakkında savcılık tarafından adli, valilik tarafından da idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"ŞİKAYETLER ARTMIŞ"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Neslihan Leblebicioğlu konuya ilişkin şunları söyledi; "Yurtta kalan çocukların çoğunluğu kedilerin yemekhaneye girmesinden dolayı bazıları rahatsız bazıları da beslemektedir. Son zamanlarda şikayetler artmış. Yurt yetkililerinden bir çözüm bulmaları konusunda talepte bulunmuşlar. Yurt müdürlüğü yurdun bahçesinde kustuklarını ve bir tanesinin de öldüğünü belirlemişler" dedi.

"ÇUVALA KOYMAKLA HATA ETTİKLERİNİ KABUL ETTİLER"

Salgın ihtimali olabileceğini söyleyen Leblebicioğlu şöyle devam etti: "Bir mikroplu salgın söz konusu olabilir diye 3 gündür barınak aranmış. Barınaktan, 'siz kedileri toplayın biz gelir alırız' cevabı üzerine onlarda toplamak için müdahalede bulunmuşlar ama hırçın oldukları için zorlanmışlar. Yurt yetkilileri çuvala koymakla hata ettiklerini ifade etmişlerdir. Yurtta görev yapan 4 personel hakkında savcılık adli, valilik olarak idari soruşturma açıldı."

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Samur Birsen: Yaradanın sizi de çubüvala koyacağı günü hasretle bekliyorum bizim yurdumuzun önünde de var kısırlaştırıyoruz aşılatıp besliyoruz tertemiz oturuyorlar hem yiçbir emek harcama hem de problem çıkınca yaradılanı incit elbet hesap günü gelecek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Sayın valim savcı eminim art niyet olmadığına hükmeder zaten bu şekil toplanmasının doğru olmadığını itiraf ediyorlar fakat bu konuda tarım İl ilçe yada belediye veteriner linkten yardım talep etselerdi olayın tam iç yüzünü bilmediğimiz için yorum biraz zor Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bilecik Merkez, Gençlik, Bilecik, Spor, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kedilerin çuvala konulması ile ilgili görevliler hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika

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