Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

11.05.2022 12:23
Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Bilecik'te kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Erkoca köyünde İbrahim Karaboğa'nın (57) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Karaboğa'nın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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