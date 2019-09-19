Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü
51 dakika önce
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz tren, raydan çıkıp, tünelin duvarlarına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:27 Kaynak: DHA
BİLECİK'in Bozüyük
ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren
'e (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz tren, raydan çıkıp, tünelin duvarlarına çarptı. Kazada 2 makinist yaşamını yitirdi.
Ankara- İstanbul
Yüksek Hızlı Treni'ne kılavuzluk yapan tren, Bozüyük'ün Ahmetpınar köyü mevkisindeki tünelde raydan çıktı. Tünel duvarlarına çarpan trendeki 2 makinist, hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Hattaki tren seferleri ise durduruldu.
Bilecik'te raydan çıkan kılavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç