Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
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Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

13 dakika önce

Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi.

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü, System.String[]

Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi.

Makinist, Bilecik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:55 
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