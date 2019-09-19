Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
13 dakika önce
Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi.
Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:55
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