Bilecik'te kimyasal madde yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Bilecik'te kimyasal madde yüklü tır devrildi

06.07.2022 11:25
Bilecik'te kimyasal madde yüklü tır devrildi

Bilecik'te seyir halinde sürücüsünün virajı alamadığı kimyasal madde yüklü tır devrilirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te seyir halinde sürücüsünün virajı alamadığı kimyasal madde yüklü tır devrilirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli-Bilecik çevre yolunda seyir halindeyken 34 BG 5709 plakalı tır sürücüsü Abdülkadir U., Söğüt Kavşağı'ndan dönüş yaptığı esnada virajı alamayınca aracı devrildi. Devrilen araçtan burnu bile kanadan çıkan sürücü hemen durumu 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi, tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleriyle trafik ekipleri sevk edildi. Aracın içinde patlayıcı veya yanıcı bir kimyasal madde olmadığı öğrenilince ekipleri normale döndü. Kavşak trafiği tırın çekici yardımıyla çekilmesiyle normale döndü. - BİLECİK

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Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı Son dakika haberleri: DEVRİLEN PATLAYICI YÜKLÜ TIR KORKU YAŞATTI; KAZA KAMERADA Son dakika haberleri: DEVRİLEN PATLAYICI YÜKLÜ TIR KORKU YAŞATTI; KAZA KAMERADA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te kimyasal madde yüklü tır devrildi - Son Dakika

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