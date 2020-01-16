Bilecik'te kitap okuma etkinliklerinin 12'ncisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te kitap okuma etkinliklerinin 12'ncisi yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te kitap okuma etkinliklerinin 12'ncisi yapıldı

6 saat önce

Bayırköy Ortaokulu tarafından yürütülen "Okudum, Anladım, Soruyorum" adlı proje kapsamında 12'nci kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te kitap okuma etkinliklerinin 12'ncisi yapıldı, System.String[]

Bayırköy Ortaokulu tarafından yürütülen "Okudum, Anladım, Soruyorum" adlı proje kapsamında 12'nci kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Vali Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Okul Müdürü Şentürk Gürbulak, öğretmen ve 8'inci sınıf öğrencilerin katıldığı etkinlikte, bir öğrencinin yüzündeki fiziksel bozukluk nedeniyle okulda yaşadıklarının anlatıldığı "Mucize" adlı kitapta, yaşanılan olaylar sorularla değerlendirildi.

Öğrenciler ile katılımcıların okunan kitapla ilgili fikirlerini dile getirmesinin ardından Şentürk, kitaba dokunmanın hazzının önemli olduğunu söyledi.

Şentürk, kendisinin de okuduğu "Mucize" adlı kitap ile okulun yürüttüğü proje hakkındaki değerlendirmesinde, şunları ifade etti:

"Burada müzakere yaparak, kitabı tartıştık. Hepimizin bakış açısıyla kitabı tekrar okumuş olduk. Herhangi bir sıkıntımız varsa paylaşırız. Marifet iltifata tabidir. Sevgiye ve ilgiye herkes ihtiyaç duyar. Paylaşma olursa üzüntüler azalır, mutluluklar artar. İnsan istediğine emek vermeden kolayca ulaşabiliyorsa, sahip olduğuna kıymet vermiyor. O, onu anlık mutlu ediyor, mutluluğunun devamı olmuyor. Başka yerde arıyor mutluluğu. İnsanın emek vererek sahip olduklarıdır kıymetli olan. Kitaba dokunmanın hazzı başkadır. Sorular sorarak okumalı ve sorgulamalıyız."

Etkinlik, Şentürk'ün çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bayırköy, Mucize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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