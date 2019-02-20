Bilecik'te Kitap Okumanın Önemine Dikkat Çekildi

Bilecik'te kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik'te kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.



Bilecik'in Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan İlkokulu tarafından başlatılan "Birlikte Okuyalım mı?" eTwinning projesi kapsamında öğrenciler Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Proje Sorumlusu Esra Eren ve öğrenciler katıldı. Projenin çok verimli ve güzel geçtiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "Projemizi gönülden destekliyorum. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için öğrencilerimizle böyle bir şey yaptık. Ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi. - BİLECİK

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