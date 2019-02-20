Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kitap Okumanın Önemine Dikkat Çekildi

Bilecik'te Kitap Okumanın Önemine Dikkat Çekildi

33 dakika önce

Bilecik'te kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik'te Kitap Okumanın Önemine Dikkat Çekildi, System.String[]
Bilecik'te kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik'in Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan İlkokulu tarafından başlatılan "Birlikte Okuyalım mı?" eTwinning projesi kapsamında öğrenciler Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Proje Sorumlusu Esra Eren ve öğrenciler katıldı. Projenin çok verimli ve güzel geçtiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "Projemizi gönülden destekliyorum. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için öğrencilerimizle böyle bir şey yaptık. Ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti

Yeni Görev Yerine Giden Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:16:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kitap Okumanın Önemine Dikkat Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]