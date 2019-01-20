Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kızak Festivali

Bilecik'te Kızak Festivali

14 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kızak festivali düzenlendi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kızak festivali düzenlendi.

Bozüyük Belediyesinin öncülüğünde Kandilli köyünde bu yıl ilki düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcıların kızaklarla kaydığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, köy sakinleri, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşı buluşturan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda desteklerinden dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Başkan Bakıcı'ya plaket takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Kandilli, Bozüyük, Bilecik, Kültür Sanat
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