Bilecik'te kök hücre bağışı kampanyası

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılayı Bilecik Şubesi iş birliğinde kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.



Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen kampanyada, Türk Kızılayı ile anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, emeği geçenlere ve destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Şube Başkanı Mefail Ateş de kampanyayla binlerce insana umut olacaklarını söyledi.



TÜRKÖK Bağışçı Kazanım Uzmanı Nejdet Ayduran da Bilecik ve ilçelerinde 3 bin 500 kişiden numune aldıklarını, 24 kişi ile eşleşme gerçekleştiğini ve 6 kişinin hayata tutunması için umut olduklarını bildirdi.