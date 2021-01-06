Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi - Son Dakika

Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi

06.01.2021 12:12
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi, System.String[]

Bilecik'te kontrolden çıkan ve bir evin bahçesine devrilen araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te kontrolden çıkan ve bir evin bahçesine devrilen araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halinde bulunan İbrahim İ. yönetimindeki 11 AAF 951 plakalı hafifi ticari araç, Gülümbe Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine devrildi. Devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerce ayakta tedavi edildi. Kazada maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla çıkartıldı. Aynı yerde bu zamana kadar benzer şekilde 2 kaza daha olduğunu belirtilirken, bahçe kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşlar yetkilere seslendi

Diğer yandan, söz konusu mevki ile ilgili vatandaşlar, yolda buzlanma meydana geldiğini, zeminin kaygan olduğu için bu tür kazalara davetiye çıkarttığını belirttiler. Yetkililere seslenen vatandaşlar, üniversiteden Gülümbe rampalarına kadar olan kısma Türkiye'de ilk kez Bilecik'te TOKİ rampalarında deneme amaçlı uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan tutunmayı sağlayan asfalttan atılması gerektiği yönünde istekte de bulundular. - BİLECİK

Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi - Son Dakika


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