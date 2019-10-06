Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bilecik'te kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada sürücü ve eşi yaralandı.


Osmaneli İlçesi İçmeler mevkinde meydana gelen kazada sürücü ve eşi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Uşaktan İstanbul'a evine gitmek için yola çıkan Ergün Güler(72) yönetimindeki 34 EU 0738 plakalı hafif ticari araç, Osmaneli içmeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü Ergün ve araç içinde bulunan eşi Azize Güler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Ergün Güler, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Osmaneli, İçmeler, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu
Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 20:52:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]