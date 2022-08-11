Bilecik'te duvara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilal Ç. (21) idaresindeki 11 AAS 359 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karayolları Kavşağı'nda kaldırımdaki ağaca, ardından bir restoranın duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan Burak S. (25), ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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