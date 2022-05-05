Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı

05.05.2022 02:52

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekten bahçeye devrildi.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekten bahçeye devrildi.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 MIF 41 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak eski valilik binasının bahçesine düştü.

Aracın düştüğünü fark eden Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda nöbet tutan askerler tarafından sürücü bulunduğu yerden çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 03:07:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement