Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı - Son Dakika

Bilecik'te yolcu durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstasyon Mahallesinde seyreden Nazım G. yönetimindeki 28 TK 207 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi, Osmangazi Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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