Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.,
Edinilen bilgiye göre kaza Pamukova- İznik karayolu Osmaneli Pekmezci rampalarında meydana geldi. Murat G. idaresindeki 53EE948 plakalı otomobil, Osmaneli Ekmezci rampalarına geldiğinde havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki koruma duvarına vurarak durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.R. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulansla Pamukova Devlet hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:22 Kaynak: İHA
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