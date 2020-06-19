Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat G. idaresindeki 53 EE 948 plakalı otomobil, Pamukova- İznik kara yolunun Osmaneli pekmezci rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.R. ve M.Ş. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.