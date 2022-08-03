Bu kazanın 5 dakika sonrasında aynı bölgede bir öğrenci servisinin kazayı görerek aniden durması sebebiyle arkasında seyreden 26 E 7956 plakalı otomobil sürücü duramayarak araca arkadan çarptı. Bu kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolde çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi - Son Dakika

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