Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

05.09.2022 11:58
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına giren otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına giren otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'te İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 11 EL 883 plakalı otomobil sürücü, Akasya Altı mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Meydana gelen kaza kullanılmaz hale gelirken, şans eseri ölen veya yaralan olmadı.

Kaza nedeniyle İstasyon mahallesi istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı aracın olay yerinden çekilmesi sonrası yol normale döndü. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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