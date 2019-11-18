Son Dakika Haberleri: Bilecik'te konut satışları arttı
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Bilecik'te konut satışları arttı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te konut satışları 2019 Ekim ayında, 2018 Ekim ayına göre yüzde 1,4 oranında artarak 374 adet oldu.

Bilecik'te konut satışları arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te konut satışları 2019 Ekim ayında, 2018 Ekim ayına göre yüzde 1,4 oranında artarak 374 adet oldu.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te konut satışlarında 2019 Ekim ayında konutların 163 adedi ilk defa (ilk el satış), 211 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 374 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 608 oranında artarak 177 adet, diğer satışlar ise yüzde 42,7 oranında azalarak 197 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 177 konutun 78 adedi ilk satış, 99 adedi ise ikinci el satış oldu.


Öte yandan, Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 bin 810 konut satıldı. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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