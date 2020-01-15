Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika

Bilecik'te konut satışları arttı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında, 2018 Aralık ayına göre yüzde 62,9 oranında artarak 531 adet oldu.

Bilecik'te konut satışları arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında, 2018 Aralık ayına göre yüzde 62,9 oranında artarak 531 adet oldu.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te konut satışlarında 2019 Aralık ayında konutların 261 adedi İlk defa (ilk el satış), 270 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 531 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 427,6 oranında artarak 153 adet, diğer satışlar ise yüzde 27,3 oranında artarak 378 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 153 konutun 59 adedi ilk satış, 94 adedi ise ikinci el satış oldu.


Öte yandan, Türkiye'de 2019 Aralık ayında 202 bin 74 konut satıldı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019 yılı içerisinde Türkiye'de en az ve en çok konutun satıldığı kentler belli oldu
Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi Diyanet, faizle ilgili çarpıtılan sözlere açıklık getirdi 6 çocuk annesi, eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı

Son Dakika Haberleri
18:11 Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti - Son Dakika Haber
18:09 Polis eşlerinden öğrencilere destek - Son Dakika Haber
18:08 Başkan Köse'den "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" değerlendirmesi - Son Dakika Haber
18:08 Irak: "Topraklarımızı komşu ülkelere saldırma amacıyla kullandırmayacağız" - Son Dakika Haber
18:06 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve... - Son Dakika Haber
17:10 YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika Haber
17:06 Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]