Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika

Bilecik'te konut satışları arttı

12 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 şubat ayında, 2019 şubat ayına göre yüzde 79,8 oranında artarak 302 adet oldu.

Bilecik'te konut satışları arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 şubat ayında, 2019 şubat ayına göre yüzde 79,8 oranında artarak 302 adet oldu.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te 2020 şubat ayında konut satışlarının 132 adedi İlk defa (ilk el satış), 170 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 302 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 565 oranında artarak 133 adet, diğer satışlar ise yüzde 14,2 oranında artarak 169 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 133 konutun 67 adedi ilk satış, 66 adedi ise ikinci el satış oldu.


Öte yandan, Türkiye'de 2020 Şubat ayında 118 bin 753 konut satıldı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı

Son Dakika Haberleri
11:32 Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'e getirildi
11:32 Ankara'da huzurevinde koronavirüs tedbirleri anlatıldı
11:32 İtalya'da koronavirüs travması
11:32 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
11:32 Mersin'de kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 11:35:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]