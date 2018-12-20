Bilecik'te Konut Satışları Azaldı
3 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında, 2017 Kasım ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 265 adet oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik
genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında, 2017 Kasım ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 265 adet oldu.
TÜİK Bursa
Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te konut satışlarında 2018 Kasım ayında konutların 155 adedi İlk defa (ilk el satış), 110 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 265 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,6 oranında azalarak 13 adet, diğer satışlar ise yüzde 8,6 oranında artarak 252 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 13 konutun 5 adedi ilk satış, 8 adedi ise ikinci el satış oldu.
Öte yandan, Türkiye'de 2018 Kasım ayında 89 bin 626 konut satıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:35 Kaynak: İHA
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