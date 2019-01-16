Bilecik'te Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2018 Aralık ayında 326 konut satışı ile yıllık toplam satışlar geçen yıla göre yüzde 14,1 azalarak 2018 yılında toplam 3 bin 883 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2018 Aralık ayında 326 konut satışı ile yıllık toplam satışlar geçen yıla göre yüzde 14,1 azalarak 2018 yılında toplam 3 bin 883 adet konut satıldı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te konut satışlarında 2018 yılında konutların 2 bin 139 adedi İlk defa (ilk el satış), bin 744 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 3 bin 883 konuttan ipotekli satışlar 2017 yılına göre yüzde 39,5 oranında azalarak bin 59 adet, diğer satışlar ise yüzde 2 oranında artarak 2 bin 824 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan bin 59 konutun 581 adedi ilk satış, 478 adedi ise ikinci el satış oldu.



Öte yandan, Türkiye genelinde 2018 yılında 1 trilyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. - BİLECİK

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