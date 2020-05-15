Bilecik'te konut satışları azaldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında, 2019 Nisan ayına göre yüzde 67,7 oranında azalarak 90 adet oldu.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2020 Nisan ayında Bilecik'te konut satışlarının 30 adedi ilk defa (ilk el satış), 60 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 90 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,7 oranında azalarak 43 adet, diğer satışlar ise yüzde 73,1 oranında azalarak 47 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 43 konutun 13 adedi ilk satış, 30 adedi ise ikinci el satış oldu.



Öte yandan, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu. - BİLECİK