Eskişehir'de konut satışları yüzde 36,7 oranında azaldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Haziran ayında, 2020 Haziran ayına göre yüzde 36,7 oranında azalarak bin 941 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Haziran ayında konutların 500 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 441 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 1 941 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,5 oranında azalarak 412 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,1 oranında artarak bin 529 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 412 konutun 83 adedi ilk satış, 329 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. - ESKİŞEHİR