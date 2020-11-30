Bilecik'te köprüde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hamsu Köprüsü'nde seyreden Mehmet T. yönetimindeki 11 AF 969 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Mehmet T, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, otomobilin çekici yardımı ile çekilmesi sonrası ulaşım normale döndü.
- Kaynak: AA
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