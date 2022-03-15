Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir köprünün demir korkuluklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Harmanköy köyünde köprü demirlerinin çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler M.K, M.M, İ.H.T. ve K.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, 3 Temmuz 2021'de Selbükü köyünde elektrik direği hırsızlığı ve Deresakarı köyünde DSİ'ye ait pompalama istasyonu ile 28 Ocak 2022'de de Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyünde pompalama istasyonundaki hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Söğüt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.