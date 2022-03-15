Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

15.03.2022 11:43
Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir köprünün demir korkuluklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir köprünün demir korkuluklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Harmanköy köyünde köprü demirlerinin çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler M.K, M.M, İ.H.T. ve K.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, 3 Temmuz 2021'de Selbükü köyünde elektrik direği hırsızlığı ve Deresakarı köyünde DSİ'ye ait pompalama istasyonu ile 28 Ocak 2022'de de Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyünde pompalama istasyonundaki hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Söğüt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Söğüt, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te köprünün demirlerini çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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