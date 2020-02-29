Bilecik'te Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Refik Özberber, toprağa verildi.

Bilecik'te Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Refik Özberber, toprağa verildi.

Evinde rahatsızlanan ve yaşamını yitiren Özberber'in cenazesi, Yüzbaşı mahalle camisine getirildi.

Özberber'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Özberber'in ailesi ve yakınları, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Jandarma Alay Komutan vekili Albay Faruk Digren, Bilecik Garnizon Komutanı Ali Eratik, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Muharip Gaziler Derneği Bozüyük Şube Başkanı İsmail Topal, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı

Pazaryeri, Bilecik, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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