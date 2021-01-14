Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı - Son Dakika

Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı

14.01.2021 12:25

Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı Bozüyük'te aşıyı ilk olarak Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Ozan yaptırdı Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım onayı verilmesi ve aşıların sağlık kuruluşlarına gönderilmesiyle birlikte Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilk aşıyı Devlet Hastanesi...

Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı

Bozüyük'te aşıyı ilk olarak Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Ozan yaptırdı

BİLECİK - Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım onayı verilmesi ve aşıların sağlık kuruluşlarına gönderilmesiyle birlikte Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilk aşıyı Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Ozan yaptırdı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde özel olarak oluşturulan aşı odasında sağlık çalışanlarına yönelik korona virüs (Covid-19) aşı çalışmalarına başlandı. Randevulu olarak başlayan korona virüs aşısı ilk olarak Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan'a uygulandı. Aşı yapıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın onayı ile hastanemize gönderilen aşılar sonrasında aşılama çalışmalarına başladık. Ben de Hastane Müdürü olarak çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza örnek olabilmek amacıyla aşımı yaptırdım. Kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum. Aşılarımız ilk olarak 600 sağlık çalışanımıza uygulanacak. Daha sonra 65 yaş üstü vatandaşlarımıza uygulanacak. Ben bu konuda bütün vatandaşlarımızı aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Korona virüsten uzaklaşmak normal hayatımıza dönmek demek. Aşımızı olacağız ve temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı
Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı
Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı
Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te korona virüs aşısı yapılmaya başladı - Son Dakika


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