Bilecik'te koronavirüs bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te koronavirüs bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Bilecik'te koronavirüs bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te koronavirüs bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ele alındı.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Tuğrul Zeytin, virüsün belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında sunum yaptı.

Vali Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de etkili önlemler alınması sayesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını anımsattı.

Alınan tedbirlerin etkili ve can kurtarıcı olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin, diğer ülkelerde can kayıplarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ne kadar önemli olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu konu hepimizin can güvenliği açısından kritik önem taşıyan konu olması hasebiyle önce can diyoruz. Toplumumuzun can güvenliği açısından alınan kararların harfiyen ve titizlikle uygulanma zaruriyeti var. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz."

Şentürk, sosyal medya üzerinden değişik spekülasyonlar yapıldığını, bunlara kesinlikle itibar edilmemesini ve prim verilmemesini gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile diğer ilgililer katıldı.

Ahmet Tuğrul, Bilecik, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi         
15:22
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu         
12:40
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te koronavirüs bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]