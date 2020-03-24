Bilecik'te koronavirüs çalışmaları - Son Dakika
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Bilecik'te koronavirüs çalışmaları

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından koronavirüs (Covid -19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfektanlı su ile mahallelerde yıkama çalışması yapılıyor.

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Bilecik Belediyesi tarafından koronavirüs (Covid -19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfektanlı su ile mahallelerde yıkama çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, virüsle mücadele çalışmaları kapsamında kentin tüm cadde, kaldırım ve sokaklarının, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği dezenfektan içerikli su ile yıkandığı belirtildi.

Açıklamada, 40 personelin Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahallesinde sürdürdüğü çalışmaları tüm mahallelerde uygulayacağı kaydedildi.

Başkandan "Evde Kal" çağrısı

Belediye Başkanı Semih Şahin de vatandaşlara seslenerek evde kalmaları çağrısında bulundu.

Şahin, tedbirler kapsamında önceliğin evde kalmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayatımıza bir koronavirüs girdi, bütün dünyaya yayıldı, Avrupa bununla sarsılıyor. Bizler de bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Her gün artan sayıda vakalarla karşılaşıyoruz. O yüzden hepimizin evimizde kalması gerekiyor ki bunun dağılması ve yayılmasını engelleyelim. Virüsle ilgili yeni hayatımızda sokağa çıkma yasağı olsun ya da olmasın, eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmalıyız ve ilişkilerimizi sınırlandırmamız gerekiyor. Özellikle de çevremizdeki akraba ve yakınlarımızdan 65 yaş üstü insanlar varsa bu vatandaşlarımızın kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor."

Şahin, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacı için imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Biz Bilecik Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için hazırız." dedi.

Koronavirüs, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:22 Kaynak: AA

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