Bilecik'te Kovid-19 değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, ilçelerde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve yapılması planlananlar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Şentürk, denetimlerin ihmal edilmeden düzenli olarak devam ettirileceğini, maske, sosyal mesafe ve temizlik konularına riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Koordineli çalışma yapılması gerektiğini anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Bilecik'in girişimcilik imkanı ve kabiliyeti, potansiyeli çok iyi. Hep beraber sorumlulukları paylaşmalıyız. Sahada vatandaşa yaptıklarınızı anlatın, heyecan oluştursun. Vatandaşımızda sahiplenme duygusu gelişsin. Ne kadar çok işin bir tarafından tutan olursa sonrasında da sahipleneni ve koruyanı ona göre olur. Kültür envanteri çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı'nın kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'nda düşmana ilk darbenin vurulduğu aşamada bu topraklar şahitlik etmiş. Bunu ortaya çıkarmak ve bu şehirde bir turizm senaryosu oluşturmak istiyoruz. Ayrıca, devlet olarak vatandaşın derdine çözüm üretmeliyiz. Kendi imkanlarıyla kendi karnını doyuramayan, kendi yemeğini yapamayan, ihtiyaç duyan, yetim, öksüz, kimsesiz ve acze düşmüş olanın derdine çare bulmalıyız."