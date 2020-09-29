Bilecik'te Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

İl Özel İdare Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, İdare ve Denetim Müdürü Hakkı Elmas ve köy muhtarları katıldı.

Koronavirüsle mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Şentürk, bu süreçte köy muhtarlarına da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Tedbirler ve önlemler konusunda muhtarlardan destek isteyen Şentürk, şöyle konuştu:

"Koronavirüsle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. İlimizde bu virüsü henüz etkisiz hale getiremedik. Başta siz muhtarlarımızın katkılarıyla ve bilinçli davranışlarıyla maske, mesafe ve temizlik konusuna azami özen gösterilmesini istiyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Duyarlılığı köylerimizde de artıralım. Beraber mücadele vereceğiz. Yazın köylerimize gelen vatandaşlarımız artık döndüler dolayısıyla köylerimiz açısından kontrolün kolay olacağını değerlendiriyoruz. Herhangi bir vaka olduğunda hemen 112'yi arayın. Koronavirüsle alakalı bir durum varsa 112'nin aranması yeterli. Sağlık ekiplerimiz yerinde müdahale ederek testini yapıyor ve evde tedavisi gerçekleştiriliyor. Hastaneye intikal etmesi gerekiyorsa sağlık ekiplerimiz getiriyor. Dolayısıyla bu konudaki duyarlılığı sizin de takviye etmenizi arzu ediyoruz."