Bilecik'te Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Bilecik'te de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Bilecik'te de yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesindeki pazar yerinde ve İsmet İnönü Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimlerinde bulundu. Maske, mesafe ve hijyen konularında esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Şentürk, kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Pazaryeri, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından oluşturulan ekipler denetim gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:03

Kaynak: AA

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