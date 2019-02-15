Bilecik'te "Köy Yollarını Ağaçlandırma ve Köy Bahçeleri" Projesi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, "Köy Yollarını Ağaçlandırma ve Köy Bahçeleri" projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, "Köy Yollarını Ağaçlandırma ve Köy Bahçeleri" projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Şentürk, valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, köy yollarının kenarlarına fidan dikileceğini ve köy bahçeleri oluşturulacağını belirtti.



Tarımsal potansiyeli en iyi seviyede değerlendireceklerini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:



"Köylerin giriş yollarına o köyün özelliğine göre fidanlar dikerek, köye daha estetik bir güzellik katmış olacağız. Ayrıca her köyde hazine arazisine köy tüzel kişiliği adına gelir getirici ceviz bahçesi kurulması planlanıyor. Proje, köylerimizin sahiplenilmesine katkı sağlayacaktır. Bahçelerden elde edilen gelir ile köyde mağdur olan hasta ve yaşlı kişilere yol yardımı ile öğrencilere burs yardımı sağlanabilir. Doğru yere, doğru zamanda destek sağlanırsa faydalı olur. Bilinçli üretimler sonucu yeni iş sahaları da oluşturulabilir."



Toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın proje hakkında sunum yapmasıyla sona erdi.

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