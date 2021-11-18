Bilecik'te köylerine OSB kurulmasını istemeyen bölge sakinleri traktörlerle eylem yaptı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Aktaş köyü sınırlarında kurulması planlanan Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi'nin (OSB) farklı bir yere inşa edilmesini isteyen bölge sakinleri eylem yaptı.

Köy sakinleri, proje kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine ilişkin gerçekleştirilecek halkın katılımı toplantısı öncesi traktörleri ve pankartlarıyla OSB'nin kurulacağı alanda bir araya geldi.

Aktaş Köyü Muhtarı Selami Uğural, burada yaptığı basın açıklamasında, tarım arazileri nedeniyle bölgeye OSB istemediklerini söyledi.

OSB'nin 2 kilometre daha ileriye yapılmasını talep ettiklerini aktaran Uğural, "Komşu köyümüzün de arazileri var. Onların da bize olan destekleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bazı köy sakinleri de bölgede tarım yaptıklarını, OSB'nin ovada olmasını istemediklerini dile getirdi.

Daha sonra yaklaşık 70 traktörle Beşevler mevkisinden Gölpazarı Belediyesine kadar konvoy eşliğinde ilerleyen köy sakinleri, Fatih Dönmez Caddesi'nde polisin de geçişlerine izin vermesiyle Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Halkın Katılımı Toplantısı'na katıldı.

Vatandaşlar, bölgede kurulmak istenen OSB'nin farklı yere inşa edilmesini talep etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, köy sakinlerinin tepkileri üzerine toplantının devam edemeyeceğini belirterek, taleplerin yazılı olarak iletilmesini istedi.