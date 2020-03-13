Bilecik'te kuaförlerde korona virüs denetimi - Son Dakika
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Bilecik'te kuaförlerde korona virüs denetimi

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehirde hizmet veren erkek kuaförlerinde kapsamlı denetimler yapıldı.

Bilecik'te kuaförlerde korona virüs denetimi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehirde hizmet veren erkek kuaförlerinde kapsamlı denetimler yapıldı.


Belirli aralıklarla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez yaptıkları denetimlerde covid-19 (Korona virüs) salgını hakkında bilgilendirmede bulundu ve salgın hakkında gerekli uyarıları yaptı.


İş yerlerinin genel temizlik kontrollerini gerçekleştiren ekipler, çalışan ve iş yeri sahiplerine, hijyen kuralları ve çalışma şartları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İş yerlerinin genel temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapmaları uyarısında da bulunan zabıta müdürlüğü ekipleri, gerekli gördükleri uygunsuzlukları kayıt altına aldı. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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