Bilecik'te kubar esrar ve kenevir ele geçirildi
1 saat önce
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kubar esrar ile kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
'te İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kubar esrar ile kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt
ilçesine bağlı Çaltı
Köyü'nde jandarma ekiplerinin A.O.K. isimli şahsa ait sera ve eklentilerinde yapılan operasyonda 357 kilogram 580 gram kubar esrar ile 167 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan şüpheli şahıs A.O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BİLECİK
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