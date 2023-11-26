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Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yıllardır kullanılmayan bir alanda bir kadın cesedi bulundu. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bilecik\'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu
26.11.2023 - 14:17,
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Bilecik'te yıllardır kullanılmayan bir tekstil fabrikasında dün gece bir kadın cesedi bulundu.

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2005 yılında üretimini duran bir tekstil fabrikasında bir kadın cesedi bulundu ihbarı olan ekipleri haber harekete geçti. Olay yerine varan polis, jandarma ve 112 ekipleri Ö.T. isimli bir kadın cesediyle karşılaştılar. Olay yeri inceleme ekipleri alanda geniş çaplı bir çalışma yaparken, savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili hem polis hem de jandarma ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik, OSB, Olaylar, Adli Tıp, Cinayet, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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