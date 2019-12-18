Bilecik'te, yabancı ülkelerden göç eden kent sakinlerine yönelik "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, vatanlarını ve topraklarını bırakarak, sevinçlerini, mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşan insanlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ekonomik yetersizlikten dolayı insanın vatanını, memleketini terk ederek daha refaha ulaşabileceği bir yere gitme arzusunun normal bir davranış olarak kabul edilebileceğini belirten Vali Şentürk, şöyle konuştu:



"Ancak can güvenliğinin olmadığı, kurşunların ve bombaların nereden geleceğini kestirilemediği bir ortamda insanın kendi ve çocuklarının hayatını kurtarmak adına vatanından ayrılması göz ardı edilebilecek bir durum değildir. Dünyadaki zenginlik dünyada yaşayan insanları çok rahatlıkla adaletli bir bölüşme olduğu taktirde yeterli olabilecek, herkesi idare edebilecek bir boyuttadır. Ne yazık ki birileri kendi çıkarları gerçekleşsin diye ülkemizin yakın coğrafyasında bulunan ülkelerde can güvenliği olmadığı için yollara dökülmekte ve çok önemli bir kısmı da bu seyahatlar sırasında hayatını kaybedebilmektedir. Bizler sizlerin yaşamış olduğu sıkıntıları, geride bıraktıklarınızın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Sizleri ortak gönül coğrafyasının insanları olarak biz ülkemize kabul ettik. Ayrım yapmaksızın hepinizi misafir olarak kabul ediyoruz."



Ahıska Türkleri, Afganistan ve Afrika halk dansları ekiplerinin gösterisiyle devam eden program, Vali Şentürk'ün "Kırlangıç" ödülünü çömlek ustası Suriyeli Hüseyinn Naassan'a vermesi ve İranlı sanatçı Ador'un konseriyle sona erdi.