Bilecik'te kumar oynayan ve salgın tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye, 9 bin 352 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Eve giden ekipler, kumar oynayan 7 kişinin üzerinde ve ikamette arama yaptı.

Aramalarda, suç unsuru olarak değerlendirilen 45 bin 355 lira, tabanca, kurusıkı silah ve açılmış iskambil kağıtları bulundu.

7 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesinden toplam 9 bin 352 lira cezai işlem uygulandı.

Bir kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.