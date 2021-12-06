Bilecik'te kümesin çatısının çökmesi sonucu yaralanan işçi hastanede öldü - Son Dakika

Çarşı Mahallesi Tomaşa mevkisindeki kümesin yapımında çalışan Hüseyin Altıntaş (59) ile Davut Kurt'un (57) üzerinde bulundukları çatı aniden çökmüştü. 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçilerden Hüseyin Altıntaş, Pazaryeri Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetmişti. Davut Kurt ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Eskişehir'e sevk edilmişti.

Davut Kurt'un da hayatını kaybetmesiyle olayda ölen kişi sayısı 2'ye yükseldi.

Yıldıray Ö'ye ait tavuk kümesinin çatısının 3 Aralık 'ta çökmesi sonucu yaralanan işçilerden Davut Kurt, Eskişehir Şehir Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden tavuk kümesinin çatısının çökmesi sonucu yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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