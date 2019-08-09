Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri
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Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayram öncesi gıda denetimleri gerçekleştirildi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:10 Kaynak: AA
'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayram öncesi gıda denetimleri gerçekleştirildi.
Gıda kontrolörleri ile bazı işletmeleri denetleyen İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yıl boyu rutin olarak yapılan gıda denetimlerine bayram öncesi düzenli olarak devam edildiğini bildirdi.
Şekerleme ve şuruplu tatlılar, et ve et ürünleri ile her türlü üretilen temel gıda maddelerine yönelik sağlıklı üretimin gerçekleşmesi, çalışan ve iş yeri hijyeni, mevzuata uygun gıdanın satışa sunulması konularında denetimler yapıldığını aktarın Yoldaş, "Denetimlerde, insan sağlığını tehlikeye düşürecek düzeyde bir olumsuzluk gözlenmemiş olup, eksikliğin riskine göre olumsuzlukların yaşandığı yerlere süre verilerek o süre içinde eksikliğin giderilmesi istendi. Bu bağlamda tüketicilerin mümkün olduğunca aldıkları ürünlerin etiket bilgilerine ve muhafaza koşullarına dikkat etmeleri, gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri vatandaşlık görevidir." ifadelerini kullandı.
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