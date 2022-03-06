Bilecik'te kursiyer engelli bireyler ve annelerinin ürünleri kermeste sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te kursiyer engelli bireyler ve annelerinin ürünleri kermeste sergilendi

06.03.2022 15:48
Bilecik'te kursiyer engelli bireyler ve annelerinin ürünleri kermeste sergilendi

Bilecik'te yaşayan engelli bireyler ve annelerinin "Engelsiz Atölye"de yaptıkları ürünler kermeste satışa sunuldu.

Bilecik'te yaşayan engelli bireyler ve annelerinin "Engelsiz Atölye"de yaptıkları ürünler kermeste satışa sunuldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kermeste, engelli bireyler ile annelerinin el işi örgü ürünleri, atık malzemelerden yaptıkları süs eşyaları satıldı.

Etkinliğe katılan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelsiz bir hayatın herkesin ortak bir gayreti olduğunu söyledi.

Kentte özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için ailelerin birlikteliğinin çok kıymetli olduğunu belirten Yağcı, "Bugün yıllardır devam eden bu birlikteliğin meyvelerini görüyoruz. Bu anlamda bu birlikteliği sağlayan tüm ailelerimizi canı gönülden kutluyorum. Bizlerin manevi desteğimizin onlar için önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan da şehrin ilk "Engelsiz Atölye"sini kurduklarını ifade etti.

Burada 12 engelli bireyin anneleriyle kurslara katılıp sertifika aldığını dile getiren Volkan, "Gönüllülerimiz destek veriyor. Atölyede üretilen ürünlerin birçoğu geri dönüştürülen ürünler. Geri dönüşümü biz birazcık istihdama katıyoruz. Atık şişelerden, gazetelerde hatta sabunlardan bile ürünler üretiyoruz. Çocuklarımız ellerini geliştirmiş oluyorlar. Yeteneklerini keşfediyorlar. Anneler evlatlarıyla birlikte üretim yapıyorlar." diye konuştu.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ile diğer davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi Engelli bireyler camide buluştu Engelli bireyler camide buluştu

Şeyh Edebali, Engelli, Bilecik, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kursiyer engelli bireyler ve annelerinin ürünleri kermeste sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te kursiyer engelli bireyler ve annelerinin ürünleri kermeste sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement