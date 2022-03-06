Bilecik'te kursiyer engelli bireyler ve annelerinin ürünleri kermeste sergilendi - Son Dakika

Bilecik'te yaşayan engelli bireyler ve annelerinin "Engelsiz Atölye"de yaptıkları ürünler kermeste satışa sunuldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kermeste, engelli bireyler ile annelerinin el işi örgü ürünleri, atık malzemelerden yaptıkları süs eşyaları satıldı.

Etkinliğe katılan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelsiz bir hayatın herkesin ortak bir gayreti olduğunu söyledi.

Kentte özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için ailelerin birlikteliğinin çok kıymetli olduğunu belirten Yağcı, "Bugün yıllardır devam eden bu birlikteliğin meyvelerini görüyoruz. Bu anlamda bu birlikteliği sağlayan tüm ailelerimizi canı gönülden kutluyorum. Bizlerin manevi desteğimizin onlar için önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan da şehrin ilk "Engelsiz Atölye"sini kurduklarını ifade etti.

Burada 12 engelli bireyin anneleriyle kurslara katılıp sertifika aldığını dile getiren Volkan, "Gönüllülerimiz destek veriyor. Atölyede üretilen ürünlerin birçoğu geri dönüştürülen ürünler. Geri dönüşümü biz birazcık istihdama katıyoruz. Atık şişelerden, gazetelerde hatta sabunlardan bile ürünler üretiyoruz. Çocuklarımız ellerini geliştirmiş oluyorlar. Yeteneklerini keşfediyorlar. Anneler evlatlarıyla birlikte üretim yapıyorlar." diye konuştu.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ile diğer davetliler katıldı.