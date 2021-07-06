Bilecik'te kurulması planlanan aromatik bitki işleme merkezi için Burdur ve Denizli'ye teknik gezi düzenlendi - Son Dakika

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hazırladığı "Lavanta Kokulu Teke Yöresi" adlı proje kapsamında Burdur ve Denizli illerindeki lavanta yetiştiriciliği ve damıtılmasına yönelik iyi uygulama örnekleri, 40 kişilik grup tarafından yerinde incelendi.

Teknik gezide, proje kapsamında eğitim alacak 15 kadın, proje yöneticileri ve bahçıvanların da olduğu 40 kişilik grup, iyi örnekleri yerinde görme fırsatı buldu.

Gezide, üretilen ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesi ve ülke ekonomisine katma değer oluşturması da gözlemlendi.

Dernek başkanı Havvali Özdemir Şahin, yaptığı açıklamada, Bilecik Valiliği, Osmaneli Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında Bilecik'te lavanta başta olmak üzere aromatik bitki yetiştiriciliği ve damıtma merkezi kurularak 15 kadının istihdamının sağlanacağını bildirdi.

Projeyle kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesinin yanı sıra istihdamın artırılacağını ve sosyal girişimcilik konularına katkı sağlanacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Osmaneli ilçesinde çiftçilere ait atıl tarım arazilerini işlenebilir ve etkin hale getirerek, Teke Yöresi'nin sahip olduğu ekonomik katma değeri yüksek kekik ve lavanta yetiştiriciliğini teşvik edilecek. Bilecik'te kırsal turizm olarak lavanta bahçesi turizmi, karavan ve bungalov turizminin geliştirilmesini sağlayarak, İstanbul- Antalya kara yolunda planlanan arazi tesisinin gelip geçen yolcuların uğrak noktası haline gelmesini sağlamanın yanında arıcılığın gelişmesine de katkı sağlamak isteniyor."

Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden destek almaya hak kazanmıştı. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in de destek verdiği projeyle çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, ihtiyaç sahipleri ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi amaçlanıyor.