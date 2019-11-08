Son Dakika Haberleri: Bilecik'te KÜSİ İl Toplantısı gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Bilecik'te KÜSİ İl Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'te KÜSİ İl Toplantısı gerçekleştirildi

7 saat önce

Bilecik'te Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te KÜSİ İl Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Bilecik'te Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün yanı sıra Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve KÜSİ üyeleri katıldı.


Vali Şentürk, Bilecik'in imajının ve refahının yükseltilmesi için katma değeri yüksek sanayi alanlarına önem verilmesinin gerektiğini ifade etti. Bilecik sanayisinde üretilen ürünlerin detaylı analiz çalışmasını yaparak yatırımcıları doğru alanlara yönlendirilmesi gerektiğinin vurgusunu yapan Vali Şentürk, bu sayede başarılı ve örnek olabilecek yatırımların destekleneceğini ve üretim sektöründe başarı elde edilebileceğini söyledi.


Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, KÜSİ'nin kent için büyük önem taşıdığını ifade ederek, KÜSİ'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve işbirliğinin bugün geldiği noktadan memnuniyet duyduğunu belirtti. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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